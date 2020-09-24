سولفها للدّبة يا حضرة المستشار

2020/09/24 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كنت اليوم بصدد الكتابة عن حملة رئيس الوزراء بإرساله قوات مكافحة الإرهاب إلى ذي قار لإنقاذ حياة جيفارا العراق ( سجاد العراقي ) المختطف في أحراش عشيرة العساكرة...أكمل القراءة ←

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