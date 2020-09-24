استئناف الرحلات الجوية التركية للعراق بدءا من غد الجمعة

2020/09/24 | 12:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني التركي عن استئناف رحلاتها الجوية الى العراق ابتداء من يوم غد الجمعة .

وذكرت سلطة الطيران التركي في بيان صحفي :” ان الخطوط الجوية التركية ستبدأ اعتبارا من يوم غد تنظيم اربع رحلات اسبوعية الى بغداد ، و ستسمح لشركات الطيران التركية الاخرى بتنظيم رحلاتها الى بغداد و مطارات العراق الاخرى ” .

واشارت الى انها ستسمح مقابل ذلك للخطوط الجوية العراقية باستئناف رحلاتها الى المطارات التركية .

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