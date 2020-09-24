وزير الداخلية يوجه بمنح الكوادر الطبية استثناءات خلال مراجعتهم دوائر الوزارة

2020/09/24 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس، (24 أيلول، 2020) بمنح الكوادر الطبية استثناءات خلال مراجعتهم الدوائر الخدمية للوزارة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي استثنى الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة الخدمية عند مراجعتهم لها وتسريع تلك الإجراءات وتبسيطها وبما يضمن انجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن".

واضاف البيان ان "هذا الامر جاء على خلفية جولة الغانمي التفقدية لموقع مرور التاجيات في العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل فيه".وشدد الغانمي على "ضرورة ان تقوم دوائر المرور بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عنهم وبما يضمن حفظ كرامة وحقوق المواطنين ضمن القانون".

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