الجماعة الاسلامية تعلن دعم قرار الاتحاد الاسلامي الانسحاب من الحكومة المحلية بمحافظة دهوك

2020/09/24 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ اعلنت كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان الكردستاني، دعمها قرار الاتحاد الاسلامي الكردستاني الانسحاب من الحكومة المحلية بمحافظة دهوك.وقال عبد الستار مجيد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية ، ان كتلته تدعم موقف اعضاء الاتحاد الاسلامي بالانسحاب من الحكومة المحلية بمحافظة دهوك".واضاف :" ان هذا الموقف انما يزيد من ثقل الاتحاد الاسلامي كحزب سياسي معارض "، مشددا على :" ان التهديدات والضغوطات تجعل من الطرف السياسي المعارض اكبر حجما واكثر ثقلا ".وكانت كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس محافظة دهوك اعلنت مساء امس الاثنين انسحاب كافة اعضائها من المناصب التي يشغلونها في الحكومة المحلية./ انتهى

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