2020/09/24 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن الفقرات الرئيسة المتبقية لاستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي في جلسة مجلس النواب هذا اليوم .وذكر عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المتبقي من مقترح القانون ، ثماني مواد مع تعديلاتها اجمالا .



وتم عقد اجتماع مشترك امس بين اللجنة المالية و لجنة الصحة للاستيضاح عن بعض الفقرات ، افضى الى عرض القانون على جدول اعمال جلسة اليوم ".واضاف ان " اهم المواد المتبقية التي ستعرض للتصويت لاستكمال القانون تتعلق ببدل الاشتراك النقدي المطلوب دفعه الى صندوق الضمان الصحي ، والنسبة المئوية التي سيغطيها الصندوق للفئات المشمولة بالنظام الصحي ، فضلا عن تخويل الهيئة لان تكون جزءا من وزارة الصحة ، وكذلك صلاحية مجلس الوزراء لاحقا لفك ارتباط هيئة الضمان الصحي بالوزارة والذي سيقدم بعد خمس سنوات من مضي القانون ".واجرى مجلس النواب ، تعديلا على جدول اعمال جلسته الاعتيادية المقرر عقدهـا اليوم الخميس، ليتضمن استكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تكشف لـ/ نينا / المواد المتبقية لاستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تكشف لـ/ نينا / المواد المتبقية لاستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).