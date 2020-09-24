المخبر السري لتنظيم داعش في قبضة الاستخبارات العراقية

2020/09/24 | 12:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس، القبض على مخبر سري وناقل مواد لوجستية في قضاء الدبس....

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