النفط تؤكد التزام العراق باتفاق اوبك بلاس

2020/09/24 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية تصريحات لوزير النفط احسان عبدالجبار نشرتها صحيفة الصباح البغدادية يوم الخميس، عن قرب اتفاق على زيادة الصادرات النفطية.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس، انها تنفي تصريحا "نسب الى وزير النفط احسان عبد الجبار نشرته جريدة الصباح العراقية، وتؤكد بان وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتقي بمراسل الصحيفة، وسبق لوزارة النفط ان قامت بنفي تصريحات سابقة نشرتها الصحيفة ضمن نفس السياق".

واضافت الوزارة في بيانها انها تؤكد التزام العراق "باتفاق اوبك بلاس وانه يعمل مع المنتجين الاعضاء من اوبك ومن خارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الاسواق النفطية العالمية ومنها انتشار (كوفيد 19)والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط" .

وطالبت الوزارة "وسائل الاعلام توخي الدقة والمهنية في نقل وتداول ونشر الاخبار".

PUKmedia / اعلام وزارة النفط ‌

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