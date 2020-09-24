عمليات بغداد: لا وجود حظر على حركة الزائرين الى كربلاء

2020/09/24 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس، عن عدم وجود حظر على حركة الزائرين المتوجهين الى كربلاء لزيارة اربعينية الامام الحسين.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد دعت اليوم، المواطنين والزائرين واصحاب المواكب الالتزام بالتعليمات وارشادات وزارة الصحة وارتداء الكمامات والتباعد واستخدام معدات التعقيم والتطهير من قبل اصحاب المواكب وتوزيع الكمامات على طرق سير الزائرين، محذرة المصابين بامراض مزمنة واعتلالات مناعية عدم التوجه للزيارة الاربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد.

وقالت العمليات خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه لغاية الان لم يتم قطع اي طريق وفي حال تم ذلك سيتم ايجاد بدائل.

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