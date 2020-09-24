النزاهة والعمل يؤكدان ضرورة إيصال الإعانات والرواتب لمستحقيها ومحاسبة المقصرين

2020/09/24 | 12:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اِستقبل رئيس هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة القاضي (علاء جواد حميد) في مقرِّ الهيئة اليوم وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة الدكتور (عادل الركابي)، فيما تدارسا خلال اللقاء سبل تعزيز أواصر التعاون المُشترك بين الجانبين”.

القاضي (علاء جواد) أبدى خلال اللقاء استعداد هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة التعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بغية ضمان وصول الخدمات والإعانات والرواتب لمُستحقيها الحقيقيِّين، وعزل المُتجاوزين ومحاسبة المُقصّرين الذي يُقدمون على مخالفة واجباتهم الوظيفيَّة التي حدَّدها القانون، مُشيراً إلى عزم الهيئة توزيع استبانةٍ لقياس مُستوى رضا المُراجعين عن الخدمات المُقدَّمة إليهم من قبل مُؤسَّسات الدولة.

من جهتهِ، استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة الدكتور (عادل الركابي) جهود الوزارة في استبعاد عشرات الآلاف من غير المستحقين لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع الهيئة؛ من أجل إيصال أفضل الخدمات إلى المُستفيدين، ولا سيما الفقراء منهم الذين “نحرصُ على رعايتهم والرقي بالخدمات المُقدَّمة لهم”.

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