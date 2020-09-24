تشيلسي يعلن تعاقده مع الحارس إدوارد ميندي قادماً من رين الفرنسي

2020/09/24 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي لمدة 5 مواسم قادما من ستاد رين الفرنسي.وأوضحت تقارير أن الصفقة ستكلف خزينة النادي اللندني 25 مليون جنيه إسترليني، إذ لم يعلن النادي اللندني عن قيمة الصفقة.وسيتنافس السنغالي البالغ 28 عاما مع الإسباني كيبا أريزابالاجا والأرجنتيني ويلي كابايرو.وقال ميندي عقب […]

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