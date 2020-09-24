"عقاب جماعي".. قيود صارمة جديدة في فرنسا تثير الجدل والغضب

2020/09/24 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء قيودا جديدة صارمة لمكافحة وباء كوفيد-19 أثارت الذهول والغضب في مرسيليا في حين تقدم مدينة ميونيخ الألمانية على القرار نفسه الخميس.

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