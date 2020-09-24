اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إلغاء حظر التجوال الجزئي في عموم العراق

2020/09/24 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من الارتفاع الكبير بالإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الفترة الماضية.

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رفع حظر التجوال الجزئي الليلي في العراق، حيث جاء ذلك في وثيقة صادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي والتي أكد فيها إلغاء الفقرة الأولى من مقررات الاجتماع الأخير للجنة العليا رقم ستة وثمانين، والتي نصت على استمرار الحظر الجزئي في عموم البلاد.

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