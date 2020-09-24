2020/09/24 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تؤكد التزامه باتفاق اوبك وتنفي ما ذكر خلاف ذلك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تؤكد التزامه باتفاق اوبك وتنفي ما ذكر خلاف ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).