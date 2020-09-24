فؤاد حسين يدعو لـ تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2020/09/24 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا وزير الخارجية فؤاد حسين الى تحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان الوزير تحدث خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية،عن مخرجات الجولة الاوروبية التي اجراها مؤخراً في المانياوبلجيكا وفرنسا ، مستعرِضاً منطلقات واولويات السياسة الخارجية في […]

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