مباحثات حكومية نيابية لتنفيذ قانون تعيين الأوائل

2020/09/24 | 12:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..بحثت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، الخميس، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ قانون تعيين الاوائل رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧.وذكر بيان للجنة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “لجنة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة مقدام الجميلي استضافت مدير عام الدائرة المالية ومعاون مدير عام الدائرة المالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تعليمات تنفيذ قانون تعيين الاوائل رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧”، مبينا أن “اللجنة شددت على ضرورة تذليل المعوقات لتوفير الدرجات الوظيفية”.واوصت لجنة التعليم النيابية أنه “يتم تقديم مقترحات لتعديل القانون بما يسمح بمعالجة الاشكاليات الحالية في القانون”.



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