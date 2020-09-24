بالوثيقة .. الغاء حظر التجوال الجزئي

2020/09/24 | 12:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن الغاء حظر التجوال الجزئي المفروض بسبب كورونا في العراق.

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