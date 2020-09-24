2020/09/24 | 12:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..استثنى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة الخدمية عند مراجعتهم لها وتسريع تلك الإجراءات وتبسيطها وبما يضمن انجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء على خلفية جولة الغانمي التفقدية لموقع مرور التاجيات في العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل فيه”.وشدد الغانمي على “ضرورة ان تقوم دوائر المرور بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عنهم وبما يضمن حفظ كرامة وحقوق المواطنين ضمن القانون”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يستثني الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يستثني الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).