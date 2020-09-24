هيئة الطيران العمانية: استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر

2020/09/24 | 12:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - قالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان يوم الخميس إن السلطنة ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر تشرين الأول وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرحلات الداخلية بين العاصمة مسقط ومدينة صلالة ستستأنف أيضا اعتبارا من ذات التاريخ.تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي

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