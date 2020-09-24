عمليات بغداد تنفي وجود حظر على حركة الزائرين المتوجهين الى كربلاء

2020/09/24 | 12:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، وجود حظر على حركة الزائرين المتوجهين الى محافظة كربلاء لاداء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقالت القيادة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، نسخة منه ،” ان الانباء التي تحدثت عن وجود حظر للتجوال على حركة الزائرين المتوجهين لاداء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام عارية عن الصحة”.

واضافت انها تعول وشكل كبير على الجهد الاستخباري وخبرة القطعات الامنية وصبرها ووطنيتها في هكذا مناسبات”، مشيرة الى” عدم قطع اي طريق الى الان وايجاد البدائل في حال تم الاضطرار لقطع احدها”.

ودعت القيادة المواطنين والزائرين واصحاب المواكب الى الالتزام بالتعليمات وارشادات وزارة الصحة وارتداء الكمامات والتباعد واستخدام معدات التعقيم والتطهير من قبل اصحاب المواكب وتوزيع الكمامات على طرق سير الزائرين وعدم الخروج عن المسارات والطرق التي حددتها القيادة حفاظا على امنهم وسلامتهم.

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