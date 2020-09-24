2020/09/24 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – ناقش رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد حميد، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عادل الركابي، سبل تعزيز أواصر التعاون المُشترك بين الجانبين.وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إن “القاضي علاء جواد أبدى خلال اللقاء استعداد هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة التعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بغية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يناقش مع رئيس هيئة النزاهة جملة من الملفات المهمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يناقش مع رئيس هيئة النزاهة جملة من الملفات المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).