انخفاض جديد لأسعار النفط اليوم

2020/09/24 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انخفضت أسعار النفط، الخميس، بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي الأميركي يتباطأ مع استمرار تفشي فايروس كورونا، بينما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، اليوم، 24 أيلول 2020، 34 سنتا إلى 41,43 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 39,56 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان قليلا أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، لتتراجع أربعة ملايين برميل، وسجلت نواتج التقطير هبوطا مفاجئا 3,4 مليون برميل.

وأدى القلق حيال الطلب وآفاق الاقتصاد بسبب الزيادة الجديدة في الإصابات بفيروس كورونا إلى ارتفاع الدولار إذ تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أمانا مما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط.

ر.إ

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