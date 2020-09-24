الفتح: التجييش الهائل للبحث عن مختطف الناصرية مبالغ فيه واستفزاز لعشائر الجنوب

2020/09/24 | 12:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..انتقد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتجيشه قوات امنية كبيرة من مختلف الصنوف للبحث عن الناشط سجاد العراقي، عادا ذلك “استفزازا” لعشائر الجنوب.وقال جابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية البحث عن المختطف سجاد العراقي لا تحتاج هذا الكم الهائل الذي استفز عشائر الناصرية والجنوب الكريمة وكان بامكانه الاعتماد على الجهد الاستخباري”.وأضاف، ان “عملية البحث عن الناشط سجاد العراقي في محافظة ذي قار مبالغ بها جدا بسبب تجيش عدد هائل من القوات الأمنية لمختلف الصنوف بما فيها طيران الجيش ” .وأشار إلى أن التعامل بالبحث عن المختطفين أساسه استخباري كما هو متعارف عليه في كل بلدان العالم”, عادا ” العملية هدفها استفزاز عشائر ذي قار الكريمة ومنازل أهالي الناصرية” .



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