ترمب أخطر إجرامي في تاريخ البشرية - سعيد مضيه

2020/09/24 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه نوعام تشومسكي: ترمب أخطر إجرامي في تاريخ البشريةهنري غيروكس: جهل متحالف مع القوة باول ستريت: ترمب يحتفظ بميلشيات فاشية يرهب بها الناخبينثلاثة مفكرين اميركيين حللوا شخصية الرئيس ترمب وخلصوا الى انه يود شطب ذكريات النضال والمقاومة في الوعي البشري .



يرى تشومسكي أن ترمب أخطر من هتلر لأنه يخطط لهلاك البشرية والحياة العضوية بشتى الوسائل، وهذا ما لم يفكر به هتلر لأنه لم يمتلك الامكانات.



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