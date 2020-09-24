2020/09/24 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، وضع خطة لزيادة المساحات المزروعة من أجل زيادة المنتجات الزراعية، بينما أكدت أن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية سيسهم بتشجيع الفلاحين والصناعات التحويلية على زيادة الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة لزيادة الأراضي المزروعة، من أجل زيادة الإنتاج كماً ونوعاً"، مبيناً، أن "الوزارة وصلت إلى إنتاج 21 مادة زراعية و حيوانية، وحققنا بها الاكتفاء الذاتي، ومنع استيرادها في جميع منافذ البلاد الحدودية".

وأضاف، أن "القطاع الزراعي في نهوض بوتيرة متصاعدة من التقدم، وقد أثبت ذلك خلال تفشي كورونا، عندما وفرت جميع المحاصيل الزراعية والحيوانية وبأسعار مناسبة".

وأشار إلى "السيطرة على منافذ الوسط والجنوب، نقطة تحول في الجانب الزراعي، ونأمل أن يسيطر على المنافذ الشمالية للحيلولة دون دخول المنتجات الممنوعة، حفاظاً على المنتجات المحلية"، مشدداً على "أهمية تعاون القوات الأمنية مع الوزارة، لمنع دخول أي منتج مذكور في الروزنامة الزراعية".

وأكد، أن "السيطرة على الحدود والمنافذ، يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج، كما يشجع الصناعات التحويلية ".

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