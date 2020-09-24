2020/09/24 | 12:40 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 سبتمبر 2020 | 12:39 مساءً | عدد القراءات : 2

مستشفى الفيحاء التعليمي يجري٤٤٣٥ مسحة بمرضى فيروس كورونا خلال شهر

اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن قيام المختبر البايولوجي بأجراء ٤٤٣٥ فحص خاص بمرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى الفيحاء التعليمي خلال شهر اب.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "المختبر يوفر المواد المختبرية اللازمة للفحوصات من قبل الدائرة من مسحات والاوساط الناقلة لأجراء فحوصات pcr داخل المختبر".

وبينت ان "هذه الخدمات قدمت للمرضى بتواجد الكوادر المختبرية التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتقديم أفضل ما لديها للإسراع بإظهار النتائج للمرضى".انتهى4

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