اللجنة العليا للصحة والسلامة ..تلغى حظر التجول الشامل

2020/09/24 | 12:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم الخميس، إلغاء حظر التجول الشامل الذي طبق في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.



وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، ألغت الحكومة العراقية الإذن الممنوح للخطوط الجوية الباكستانية الدولية لتسيير رحلات خاصة إلى النجف وبغداد للأشخاص الذين يع...

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