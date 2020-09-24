البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

2020/09/24 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس النواب، الخميس، (24 أيلول، 2020)، تأجيل جلسته لهذا اليوم إلى نصف ساعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، نشرت الثلاثاء (22 أيلول 2020)، جدول أعمال جلستي اليوم الخميس والسبت المقبل، حيث تضمنت جلسة الخميس التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل، إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

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