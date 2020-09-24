النفط تنفي تصريحا منسوبا لوزير ها وتؤكد : العراق ملتزم باتفاق

2020/09/24 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ نفت وزارة النفط تصريحا منسوبا للوزير احسان عبدالجبار، بشأن مفاوضات العراق مع منظمة الدول المصدرة للنفط / اوبك/ و/ اوبك + / لزيادة صادراته .وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، انها تنفي تصريحا نسب الى وزير النفط نشرته احدى الصحف المحلية، مؤكدة :" ان وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتق بمراسل الصحيفة، وسبق لوزارة النفط ان قامت بنفي تصريحات سابقة نشرتها الصحيفة ضمن نفس السياق".واكدت :" ان العراق ملتزم باتفاق / اوبك + / بخفض الانتاج ، و يعمل مع المنتجين الاعضاء في / اوبك / وخارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الاسواق النفطية العالمية ومنها انتشار(كوفيد 19) الذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط" ، مطالبة وسائل الاعلام بتوخي الدقة والمهنية في نقل وتداول ونشر الاخبار .وكانت احدى الصحف المحلية نقلت عن وزير النفط احسان عبدالجبار قوله ان هناك اتفاقا مرتقبا مع الدول المصدرة للنفط "اوبك" ومجموعة "اوبك +" على زيادة صادرات النفط العراقية"، مشيرا الى ان "اتفاق التخفيض بين دول "اوبك" سيستمر الى نهاية عام 2021".واكد عبدالجبار بحسب الصحيفة:" ان ارتفاع اسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل اعضاء المنظمة،" مبيناً " ان المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لانضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالمياً"./انتهى7

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