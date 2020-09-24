نيجيرفان بارزاني يحدد

2020/09/24 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان "حل المشاكل الداخلية مفتاح تحقيق الاستقرار في العراق".وذكر بيان لرئاسة الاقليم :" ان بارزاني استقبل كليمنس سيمنتر القنصل العام الالماني في الاقليم وبحثا الاوضاع العامة في العراق واقليم كردستان، ومواجهة وباء كورونا، والحرب على الارهاب ومهام القوات الالمانية في الاإقليم ضمن اطار التحالف الدولي المضاد لداعش".وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الانتخابات المبكرة في العراق وآخر خطوات الحوار بين اربيل وبغداد من اجل حل المشاكل"./انتهى ص

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