النزاهة ووزارة العمل تؤكدان ضرورة ايصال الاعانات والرواتب لمستحقيها ومحاسبة المقصرين

2020/09/24 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكدت هيئة النزاهة ووزارة العمل ضرورة ايصال الاعانات والرواتب لمستحقيها ومحاسبة المقصرين.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه:" ان رئيس هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة القاضي علاء جواد حميد التقى في مقرِّ الهيئة اليوم وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عادل الركابي، وتدارسا خلال اللقاء سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك بين الجانبين ".وابدى القاضي علاء جواد خلال اللقاء استعداد هيئة النزاهة للتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بغية ضمان وصول الخدمات والإعانات والرواتب لمُستحقيها الحقيقيِّين، وعزل المُتجاوزين ومحاسبة المُقصّرين الذي يُقدمون على مخالفة واجباتهم الوظيفيَّة التي حدَّدها القانون، مُشيراً إلى عزم الهيئة توزيع استبانة لقياس مُستوى رضا المُراجعين عن الخدمات المُقدَّمة إليهم من قبل مُؤسَّسات الدولة.من جهتهِ، استعرض وزير العمل جهود الوزارة في استبعاد عشرات الآلاف من غير المستحقين لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة؛ من أجل إيصال أفضل الخدمات إلى المُستفيدين، لا سيما الفقراء منهم ./انتهى7

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