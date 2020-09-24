لدعم زيارة الاربعين .. وزارة الصحة تعلن عن خطتها الطبية

2020/09/24 | 12:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اليوم الخميس ، اجتماعا مع مدراء دوائر مركز الوزارة المختصين ودوائر صحة بغداد وكربلاء والنجف وميسان وبابل وبحضور السادة وكلاء الوزارة الاداري الدكتور هاني العقابي والفني الدكتور حازم الجميلي ومستشار الوزارة ومسؤول الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة الدكتور اسامة عبد الحسن ومدير طبابة الحشد الشعبي الدكتور علي الخفاف والمتحدث الرسمي للوزارة في مقر الوزارة ، لمناقشة خطة الزيارة الاربعينية واهم الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الزائرين والمحافظة على سلامتهم “.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، ان” وزارة الصحة حرصت كل عام على وضع خطة طبية طارئة للزيارة الاربعينية وكافة الزيارات الدينية وهذا العام ونحن نواجه جائحة كورونا تم تشديد ووضع عدد من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحماية الزائرين والمواطنين وبالاخص التي ستشهد الزيارة “، مؤكدا” توفير الدعم والمبالغ اللازمة لدعم الدوائر وتجهيزها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية وعدد الوقاية الشخصية وتعزيز كربلاء بالفرق الطبية والصحية والاسعاف الفوري ومواد غسل الكلى وفحوصات الPCR كما تم توفير ثلاث مختبرات متنقله لاجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين والعاملين في المواكب الحسينية واجراء المسح الوبائي لعموم العاملين فيها وتحديد المستشفيات الخاصة بالمرضى غير المصابين بالفايروس ومراكز متخصصة اخرى للمصابين بالتنسبق مع دوائر الصحة ومنع فتح اي مفرزة طبية دون اشراف وموافقة وزارة الصحة منعا لاعطاء ادوية دون استشارات طبية فضلا عن التوعية الصحية لعموم المواكب والزائرين من قبل الفرق الاعلامية والصحية”.

ودعا الوزير كافة ابناء شعبنا الالتزام بالاجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وايضا المصابين بامراض مزمنة واعتلالات مناعية بعدم التوجه للزيارة الاربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد “.

وفِي ختام الموتمر وجه الوزير شكره لملاكاتنا الطبية والصحية والعاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية مؤكدا على مضاعفة الجهود لخدمة الزائرين وابناء بلدنا خلال الزيارة الاربعينية ولمواجهة جائحة كورونا .

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