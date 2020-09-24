2020/09/24 | 12:53 - المصدر: روسيا اليوم
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: ملتزمون باتفاق أوبك+ وليس لدينا اتفاق لزيادة صادراتنا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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