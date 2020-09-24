أفغانية تفتح صالة رياضية في قندهار

2020/09/24 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت الناشطة الحقوقية الأفغانية مريم دوراني ثمار عقود من أعمال المناصرة التي قامت بها، عبر افتتاح مركز جديد للياقة البدنية خاص بالنساء في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

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