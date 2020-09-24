الداخلية تستثني الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة عند مراجعتهم

2020/09/24 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..اعلنت وزارة الداخلية ، عن استثناء الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة ، جاء ذلك على خلفية جولة السيد الغانمي التفقدية لموقع مرور التاجيات في العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل فيه وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “الوزير عثمان الغانمي استثنى الكوادر الطبية من إجراءات دوائر […]

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