2020/09/24 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على متهم ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت الوكالة في بيان انه “استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات النجف الأشرف القبض على احد المتهمين من تجار المواد المخدرة في حي المكرمة بمحافظة النجف الأشرف”.

وأوضحت انه “تم القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف حبه مخدرة، حيث تم ضبط الحبوب المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).