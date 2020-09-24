المعتزلة - غازي الصوراني

2020/09/24 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني المعتزلة تاريخياً:"ترددت كلمة "الاعتزال"، وكلمة "المعتزلة" كثيراً في تاريخ الصراع السياسي – الفكري في الاسلام قبل نشوء هذه الجماعة التي استقر عليها اسم "المعتزلة" في نهاية القرن الأول للهجرة وأواخر القرن السابع للميلاد، وأصبحت كلمة "الاعتزال" منذ ذلك الحين تعني الاشارة إلى مذهب هذه الجماعة بما تَفَرَّدَ به من آراء في جملة من "الأصول" الاعتقادية الاسلامية، وبما تَفَرَّدَ به كذلك من منهج عقل ......





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