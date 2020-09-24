وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي التعاون بين واشنطن وبغداد

2020/09/24 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع السفير الأميركيّ في العراق ماثيو تولر.

وتباحث الجانبان حول مُستجدّات الأوضاع في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأميركا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما بحثا سُبُل تقديم الدعم إلى العراق في مُختلِف المجالات.

يتبع.



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