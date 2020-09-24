ايقاف الرحلات الجوية بين العراق وايران

2020/09/24 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت هيئة الخطوط الجوية العراقية عن ايقاف رحلاتها من العراق الى ايران.واوضحت الهيئة :" ان السلطات الصحية الايرانية ابلغتنا بتعليق رحلاتها الجوية من والى العراق اعتباراً من الجمعة الموافق الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر تشرين الاول القادم"./انتهى7

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