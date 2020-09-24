سؤال برلماني الى وزارة الخارجية عن اجراءات تعيين سفير سابق خلافا للضوابط القانونية

2020/09/24 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجهت كتلة بدر النيابية سؤالاً برلمانيا الى وزارة الخارجية عن اجراءات تعيين السفير السابق لقمان فيلي رئيسا للدائرة القانونية في الوزارة واشرافه على دائرة امريكـا ومكتب الوزير ، خلافا للضوابط القانونية والادارية ، وعدم الاستعانة بالوزراء المفوضين لادارة تلك الدوائر ./انتهى5

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