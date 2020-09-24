بدء اجتماع الكاظمي مع القوى السياسية الشيعية

2020/09/24 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بدأ ظهر اليوم اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع القوى السياسية الشيعية ،في مكتبه بالمنطقة الخضراء ، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ونصار الربيعي عن تحالف سائرون ، وفالح الفياض رئيس كتلة عطاء .ويناقش الاجتماع مستجدات الوضع الامني واستهداف البعثات الدبلوماسية بالاضافة الى ملف الانتخابات وحسم قانونها ./ انتهى

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