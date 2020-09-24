الخدمات النيابية عن تطورات مهمة في قطار بغداد المعلق

2020/09/24 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب جاسم البخاتي، الخميس، عن تطور مهم في تنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد.وقال البخاتي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “ولغرض تسريع مشروع القطار المعلق تم عقد اجتماع مهم في وزارة النقل بحضور وزير النقل ولجنة الاعمار والاسكان والوزارت المعنية من المالية والتخطيط ووزارة الاعمار ومحافظة بغداد والدوائر ذات العلاقة لغرض التعجيل بتنفيذ هذا المشروع بعدما تم اكتمال التصاميم والجانب الفني والمالي”.وكشف عن “الاتجاه للاتفاق مع مصرفين كوري وفرنسي لغرض دعم هذا المشروع بالاضافة الى تنفيذه من قبل شركة الستوم الفرنسية”.وكان مجلس محافظة بغداد كشف في وقت سابق عن تفاصيل المشروع المقرر تنفيذه من قبل ائتلاف شركتي الستوم الفرنسية وهونداي الكورية الجنوبية، كاشفًا عن أسباب تأخر تنفيذه.وقال رئيس لجنة التخطيط العمراني والاستراتيجي في مجلس بغداد، نزار السلطاني، إن فكرة المشروع انطلقت عام 2010 وتبنتها المحافظة، حيث وقعت عقدا مع شركة الستوم الفرنسية لتنفيذ الدراسات الاستشارية والتصاميم للمشروع في عام 2011، وتمت المصادقة على التصاميم في عام 2016.وأوضح أنه بعد المصادقة على التصاميم زار وفد فرنسي المحافظة وقدم عرضا ماليا لتنفيذ المشروع، يتلخص بإقراض الحكومة العراقية مبلغ كلفة المشروع مقدرا تخمينيا بمليارين و500 مليون دولار، مقسطة على مدى 19 عاما، تتضمن 5 سنوات سماح، التي هي فترة تنفيذ المشروع، ويبدأ التسديد الفعلي عند التشغيل ولمدة 14 عاما.



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