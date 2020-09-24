2020/09/24 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم مَنْ سبق مَنْ في التطبيع ؟ – طالب سعدون مرالاعلان الرسمي للتطبيع (الاماراتي– الاسرائيلي) ، ومن ثم البحريني مرورا عابرا ، دون ضجة كبيرة ، أو (غضب عارم) إعتادت الاسماع على نبرته عقودا طويلة ، أو إنفعالات بأشد العبارات وأقوى كلمات التهديد والوعيد ، بل وجدنا من يدافع […]

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