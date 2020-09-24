2020/09/24 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجوء إلى القضاء- حسين علي غالب قام صديق لي بإقتباس أجزاء من مقال متواضع لي قد نشرته في عدد لا بأس به من المواقع المعروفة الرصينة التي تنشر لي منذ وقت طويل ، لكن صديقي أقتبس الأجزاء دون الرجوع لي ، وعلى الفور قمت بالاتصال بالموقع الذي نشر فيه لكي أضع […]

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