النفط العراقية تنفي خبرا نشر في

2020/09/24 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط العراقية، الخميس، تصريحا منسوبا للوزير إحسان عبد الجبار نقلته الصحيفة الرسمية يتحدث فيه عن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبك + لزيادة صادرات العراق من النفط الخام.

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