القانونية النيابية : جمع تواقيع للعودة الى الدائرة الواحدة

2020/09/24 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكدت اللجنة القانونية النيابية ، وجود ثلاثة اتجاهات لتوزيع الدوائر الانتخابية فيما كشفت عن جمع تواقيع نيابية للعودة الى الدائرة الواحدة.وقال عضو اللجنة حسين العقابي للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة، انه “لا توجد هناك آلية واضحة لتوزيع الدوائر الانتخابية”، مبيناً، أن” هناك ثلاثة اتجاهات لتوزيع الدوائر منها من 3 إلى 5 دوائر […]

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