عشرات المستوطنين يدنسون باحات الأقصى

2020/09/24 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن نحو ٣٤ مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي.يأتي ذلك في ظل منع قوات العدو للمصلين المقدسيين من خارج البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة من أداء صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى المبارك.وقامت سلطات العدو بوضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لإغلاقات الأسبوع القادم مع “عيد الغفران/ الكيبور “اليهودي.وأوضحت مصادر أن الإغلاقات التي تقوم بها سلطات العدو هي سنوية، حيث تُعزل في كل عام بلدات وأحياء مقدسية، وتفرض حالة أشبه بمنع التجول في هذا العيد.ويستهدف الكيان الصهيوني المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



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