بحضور المالكي والعامري .. بدء اجتماع الكاظمي مع القوى الشيعية

2020/09/24 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بدأ ظهر اليوم اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع القوى السياسية الشيعية ،في مكتبه بالمنطقة الخضراء ، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ونصار الربيعي عن تحالف سائرون ، وفالح الفياض رئيس كتلة عطاء .ويناقش الاجتماع مستجدات الوضع الامني واستهداف […]

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