2020/09/24 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن القبض على متهم ضبط بحوزتة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في النجف.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات النجف الأشرف القبض على احد المتهمين من تجار المواد المخدرة في حي المكرمة بمحافظة النجف الأشرف".

واضافت انه "تم القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف حبه مخدرة".





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