تطورات مهمة بشان قطار بغداد المعلق

2020/09/24 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب جاسم البخاتي، الخميس، عن تطور مهم في تنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد.

وقال البخاتي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "لغرض تسريع مشروع القطار المعلق تم عقد اجتماع مهم في وزارة النقل بحضور وزير النقل ولجنة الاعمار والاسكان والوزارت المعنية من المالية والتخطيط ووزارة الاعمار ومحافظة بغداد والدوائر ذات العلاقة لغرض التعجيل بتنفيذ هذا المشروع بعدما تم اكتمال التصاميم والجانب الفني والمالي".

واضاف ان "هناك توجه للاتفاق مع مصرفين كوري وفرنسي لغرض دعم هذا المشروع بالاضافة الى تنفيذه من قبل شركة الستوم الفرنسية".





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