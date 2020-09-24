شركة ادوية روسية تريد إنتاج لقاح جاف مماثل للقاح “سبوتنيك V”

2020/09/24 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية Biocad ، أنها بصدد إنتاج لقاح جاف مماثل للقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا المستجد الذي طوره مركز غامالي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وأصدرت الشركة الروسية بيانا نقلته وكالة “سبوتنيك” وتابعته المستقلة اليوم الخميس ، تضمن: “في 23 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية Biocad اتفاقية […]

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